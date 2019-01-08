أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

إصابة 20 تلميذا في هجوم نفذه رجل في بكين

09:55 ص الثلاثاء 08 يناير 2019
إصابة 20 تلميذا في هجوم نفذه رجل في بكين

أرشيفية

بكين- (د ب أ):

أصيب عشرون تلميذا في مدرسة ابتدائية في هجوم نفذه رجل اليوم الثلاثاء في بكين، وفقا للسلطات المحلية.

ووقع الهجوم الساعة 1117 تقريبا صباح اليوم (0317 بتوقيت جرينتش) في مدرسة شيوانشيفوتشياو الابتدائية ، وفقا لما ذكرته حكومة منطقة شيتشنج في وسط بكين عبر حسابها على موقع "ويبو".

وتم نقل جميع التلاميذ العشرين المصابين إلى المستشفى. وقالت السلطات إن ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة ، لكن حياتهم ليست في خطر.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

وتحدث الاعتداءات على أطفال المدارس بشكل متكرر في الصين، ويلقى باللوم بشكل عام فيها على أشخاص مرضى عقليا يحملون ضغائن ضد المجتمع.

 

الشرطة الصينية بكين مدرسة ابتدائي هجوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان