إصابة 20 تلميذا في هجوم نفذه رجل في بكين

بكين- (د ب أ):

أصيب عشرون تلميذا في مدرسة ابتدائية في هجوم نفذه رجل اليوم الثلاثاء في بكين، وفقا للسلطات المحلية.

ووقع الهجوم الساعة 1117 تقريبا صباح اليوم (0317 بتوقيت جرينتش) في مدرسة شيوانشيفوتشياو الابتدائية ، وفقا لما ذكرته حكومة منطقة شيتشنج في وسط بكين عبر حسابها على موقع "ويبو".

وتم نقل جميع التلاميذ العشرين المصابين إلى المستشفى. وقالت السلطات إن ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة ، لكن حياتهم ليست في خطر.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

وتحدث الاعتداءات على أطفال المدارس بشكل متكرر في الصين، ويلقى باللوم بشكل عام فيها على أشخاص مرضى عقليا يحملون ضغائن ضد المجتمع.