تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "ترامب" و"ماكرون" حول سوريا

القاهرة - (مصراوي):

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خطط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، في اتصال هاتفي أمس الاثنين.

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "ناقش الزعيمان الوضع في سوريا، بما في ذلك التزام الولايات المتحدة وفرنسا بتدمير تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى خطط انسحاب قوية ومدروسة ومنسقة للقوات الأمريكية من سوريا"، وفق موقع "سبوتنيك".

وأضاف البيان: "أكدا مجددًا ضرورة عدم التسامح مع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا".

ونفى ترامب أمس الاثنين، صحة ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن تغيير موقفه من الانسحاب من سوريا، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من هذا البلد بوتيرة مناسبة وبشكل حذر، مع مواصلة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن ترامب يريد ضمان سلامة القوات الأمريكية مع انسحابها من سوريا، وإنه لم يغير موقفه بشأن سحب القوات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.