العالم في صور: إنقلاب فاشل في الجابون.. وتظاهرات في السودان مؤيدة للبشير
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاثنين، من اقتحام بعض المتمردين لهيئات رسمية في الجابون، وإعلان الإنقلاب في الجابون، بينما كان الرئيس في الخارج، وتجمهر حشود من أنصار الرئيس السوداني عمر البشير لدعمه في ظل الاحتجاجات القائمة في بلاده منذ أيام اعتراضًا على سوء الأوضاع المعيشية.
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