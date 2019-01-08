حول العالم في 24 ساعة: مصر تدين محاولة الانقلاب في دولة الجابون

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إدانة مصر بأشد العبارات محاولة الانقلاب التي وقعت في دولة الجابون أمس، فيما أعلنت الرئاسة في الجابون، اعتقال زعيم مجموعة من ضباط الجيش الذين حاولوا تنفيذ انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة.