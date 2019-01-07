رئاسة الجابون تعلن اعتقال زعيم الضباط المتمردين الذين حاولوا تنظيم انقلاب

ليبرفيل (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة في الجابون، اليوم الإثنين، اعتقال زعيم مجموعة من ضباط الجيش الذين حاولوا تنفيذ انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الفريق كيلي أوندو أوبيانج تمكن من الفرار بعد اقتحام مقر محطة الإذاعة الرسمية للجابون، وإعلان أن مجموعته تولت السلطة في البلاد، إذ قال إن الحالة الصحية للرئيس علي بونجو سيئة لدرجة لا تسمح له بالاستمرار في السلطة.