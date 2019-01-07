أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

رئاسة الجابون تعلن اعتقال زعيم الضباط المتمردين الذين حاولوا تنظيم انقلاب

10:29 م الإثنين 07 يناير 2019
رئاسة الجابون تعلن اعتقال زعيم الضباط المتمردين الذين حاولوا تنظيم انقلاب

رئاسة الجابون تعلن اعتقال زعيم الضباط المتمردين

ليبرفيل (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة في الجابون، اليوم الإثنين، اعتقال زعيم مجموعة من ضباط الجيش الذين حاولوا تنفيذ انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الفريق كيلي أوندو أوبيانج تمكن من الفرار بعد اقتحام مقر محطة الإذاعة الرسمية للجابون، وإعلان أن مجموعته تولت السلطة في البلاد، إذ قال إن الحالة الصحية للرئيس علي بونجو سيئة لدرجة لا تسمح له بالاستمرار في السلطة.

هذا المحتوى من

رئاسة الجابون انقلاب الجابون اعتقال ضابط جيش الجابون

الخبر التالى:

رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بأعياد الميلاد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان