ترامب يخاطب الشعب الأمريكي حول "أزمة الحدود" غدًا

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيخاطب شعبه غدًا الثلاثاء، حول "أزمة" الحدود مع المكسيك، ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

ويستعد ترامب لزيارة حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك، الخميس المقبل، في ضوء الأزمة الحالية، التي كان سببها اعتماد تمويل خاص ببناء جدار حدودي بين أمريكا والمكسيك.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين 7 يناير، أن ترامب سيسافر إلى الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك، للقاء من وصفهم بـ"هؤلاء الذين يقفون في مواجهة الأمن القومي الأمريكي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن الرئيس دونالد ترامب سيسافر إلى الحدود الجنوبية يوم الخميس المقبل، مضيفة: "سنعلن عن مزيد من التفاصيل قريبا".

ويطالب ترامب باعتماد مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء جدار خرساني مع المكسيك، بينما يرفض الديمقراطيون، الذين يمثلون أغلبية في مجلس النواب الأمريكي، اعتماد الميزانية الفيدرالية، التي تتضمن هذا البند.