المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا: يشرفني أن أعمل من أجل إحلال السلام

واشنطن (أ ش أ)

تعهد المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، اليوم الإثنين، بالقيام بمساع حميدة والعمل من أجل تحقيق الحل السلمي في سوريا.

وقال بيدرسن - في رسالته الأولى بشأن مهمته في سوريا والتي نشرها عبر "تويتر" باللغتين الإنجليزية والعربية - "يشرفني أن أستهل مهمتي من أجل خدمة الشعب السوري وتطلعاته من أجل السلام"، متعهدا بالقيام بـ"مساع حميدة" والعمل من أجل تحقيق الحل السلمي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأكد بيدرسن تطلعه إلى "التشاور على نطاق واسع مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج سوريا".

يشار إلى أن جير بيدرسون قد تسلم اليوم الإثنين مهمة المبعوث الأممى الجديد الخاص إلى سوريا، وذلك مع انتهاء مهمة سلفه ستيفان دى ميستورا الذى أمضى فيها أربع سنوات دون إيجاد حل سياسى للأزمة السورية.