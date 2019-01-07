إصابة 13 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي برام الله

رام الله (أ ش أ)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 إصابة جراء المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في مدينة البيرة بمحافظة رام الله اليوم.

وأوضحت الجمعية - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم تحويل إصابتين للمستشفى بينهما إصابة بالرأس، و5 إصابات بالغاز تم تقديم العلاج الميداني لهم إضافة إلى 8 إصابات بالمطاط.

يأتي ذلك على خلفية اقتحام قوات الاحتلال فجر أمس منطقة البيرة، عقب إطلاق الرصاص على سيارة مستوطن بالقرب من حاجز المحكمة "بيت إيل"، وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط صوب الفتى فواز ماهر عادل (16 عاما)، وأصابته في رأسه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة، بسبب حدوث كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتلت سطح منزل المواطن عيسى سليمان إبراهيم حمايل، ورفعت العلم الإسرائيلي عليه، كما اقتحمت معرضا للسيارات في المدينة، واستولت على كافة تسجيلات الكاميرات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال، أجلت إعادة فتح حاجز المحكمة بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وذلك بسبب عملية إطلاق النار على حافلة مستوطنين مساء أمس الأول، بالقرب من الحاجز والتي أسفرت عن إصابة السائق.