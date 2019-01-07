البيت الأبيض: ترامب يزور الحدود مع المكسيك الخميس المقبل

واشنطن (د ب أ)

أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض على تويتر اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم أن يتفقد الحدود مع المكسيك يوم الخميس المقبل.

وأوضحت ساندرز، أن ترامب يعتزم الحديث هناك مع الأطقم المعنية بتأمين الحدود، والأزمة الإنسانية على الحدود المكسيكية الأمريكية.

وأضافت ساندرز أنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل أخرى خاصة بهذه الجولة التفقدية.

كان ترامب أعلن في وقت سابق اعتزامه التوجه إلى الحدود مع المكسيك في يناير الجاري للاطلاع على طبيعة الوضع هناك.

وتحتل مطالبة الرئيس الأمريكي بتخصيص خمسة مليارات دولار من الموازنة لبناء سياج على الحدود مع المكسيك، قلب الخلاف المحتدم بشأن الموازنة بين ترامب والديمقراطيين المعارضين، وقد أدى هذا الخلاف إلى إغلاق جزئي لأعمال الحكومة الأمريكية.

وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي تجاوز 15 يوما حتى الآن، إلى إجبار مئات الآلاف من موظفي الحكومة على أخذ إجازات مؤقتة بدون أجر، في حين يعمل آخرون لكن دون تلقي رواتب. كما تم إغلاق العديد من العمليات الممولة من الحكومة الاتحادية، بما في ذلك متاحف ومتنزهات.