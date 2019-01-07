الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة البيرة برام الله.. واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين

رام الله (أ ش أ)

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، التي اقتحمت مدينة البيرة بمحافظة رام الله، وتمركزت في المنطقة الصناعية ومقر بلدية البيرة، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن العشرات من جنود الاحتلال اعتلوا سطح مبنى مركز الفن الشعبي، كما شهدت شوارع المدينة انتشارا للآليات العسكرية الإسرائيلية، وحاولوا الاستيلاء على تسجيلات لكاميرات المراقبة الخاصة بعدد من المحال التجارية في المنطقة.

وأوضحت أن جنود الاحتلال منعوا الصحفيين المتواجدين في مكان الأحداث من التغطية، وطالبتهم بالابتعاد.