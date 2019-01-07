بشار الأسد يلتقي وفدًا من المحامين العرب برئاسة سامح عاشور

دمشق (أ ش أ)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أهمية دور المنظمات والاتحادات الشعبية في صون وتوعية المجتمعات العربية وخاصة في ظل المؤامرات والأخطار التي تتهددها وفي مقدمتها محاولات طمس الهوية وضرب ثقافة الانتماء لدى الشعب العربي من أجل إضعافه وزعزعة إيمانه بقضاياه وبإمكانياته في الدفاع عن حقوقه.

وبحث الأسد - خلال استقباله، اليوم الإثنين، وفدًا من اتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب - الأوضاع في البلدان العربية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

بدورهم، أكد أعضاء الوفد عزم اتحاد المحامين العرب القيام بدور فعال عبر خطة ممنهجة وعملية لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب العربية تجاه الأخطار المحدقة بالمنطقة.

وقدم أعضاء الوفد التهنئة لسورية قيادة وشعبًا وجيشًا على الصمود والتماسك الذي أظهروه في وجه الهجمة الإرهابية التي يتعرضون لها وأكدوا موقفهم الداعم لعودة العلاقات بين سورية والدول العربية إلى طبيعتها معتبرين أن استهداف سورية جاء بسبب تمسكها بالمبادئ القومية وبالثوابت العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وضم الوفد سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب، وعددًا من النقباء وقيادات المحامين العرب.