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ليبيا: ضبط مئات الصناديق تحوي أسلحة تركية داخل حاوية بميناء مصراتة

07:29 م الإثنين 07 يناير 2019
ليبيا: ضبط مئات الصناديق تحوي أسلحة تركية داخل حاوية بميناء مصراتة

ضبط مئات الصناديق التي تحوي أسلحة تركية

مصراتة (أ ش أ)

أعلنت مصلحة الجمارك "وحدة التفتيش الآلي مصراتة" الليبية، اليوم الإثنين، ضبط 556 صندوقا تحوي مسدسات داخل حاوية بميناء مصراتة، مشيرةً إلى أن المسدسات "تركية عيار 8 ملم".
وذكر بيان للمصلحة أوردته بوابة "الوسط" الليبية "أنه تم ضبط حاوية واحدة 20 قدمًأ بها المسدسات وكانت الحاوية تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال من الأمام وذلك لغرض التمويه وبعد فرز وجرد البضاعة تم العثور على 556 صندوقا بواقع 36 مسدسًا في كل صندوق".
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن الحاوية كانت مستكملة للإجراءات الجمركية.

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أسلحة تركية ضبط أسلحة ميناء مصراتة جمارك ليبيا

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