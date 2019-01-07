الجيش اليمني: تحرير مناطق بمحافظة حجة غربي البلاد

صنعاء (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين، أن قواته حررت مناطق في مديرية حرض بمحافظة حجة، المحاذية للحدود السعودية، شمال غربي البلاد، بعد معارك ضد عناصر جماعة أنصار الله الحوثية.

وأضاف في بيان، أن المعارك أدت إلى مقتل وجرح عدد من الحوثيين، في حين شنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية أعطبت دبابة لمسلحي الحوثي.

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش، استعادت خلال المعارك كميات من الأسلحة المختلفة كانت مع الحوثيين.

وأوضح أن" الفرق الهندسية التابعة للجيش، باشرت نزع عشرات الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون، في مناطق متفرقة بالمديرية، في محاولة منهم للحد من تقدم قوات الجيش صوب مركز المديرية".

وتشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المسنودة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي الدعم من إيران، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من الطرفين، وعدد مقارب من المدنيين.