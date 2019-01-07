سفير مصر بلندن ينقل تهنئة السيسي لأعضاء الجالية المصرية القبطية

القاهرة (أ ش أ)

نقل السفير طارق عادل سفير مصر في لندن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أعضاء الجالية المصرية القبطية في المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري في قداس عيد الميلاد المجيد، والذي أقامته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لندن، وسط حشد كبير من أعضاء الجالية المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفى اليوم الإثنين - أن الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن وتوابعها أشار - في كلمة ألقاها بهذه المناسبة - إلى التهنئة التي تلقتها الكنيسة والجالية المصرية من الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث أعرب رئيس الجمهورية - لجميع أبناء مصر في الخارج - عن أطيب تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق ولمصر الغالية وشعبها العريق بالمزيد من التقدم والازدهار.

ونوه أنجيلوس بالدلالة الهامة لافتتاح الرئيس السيسي، مسجد (الفتاح العليم) وكاتدرائية (ميلاد المسيح) في نفس اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم الأنبا أنجليوس العزاء في شهيد الوطن الذي ارتقى مساء السبت الماضي دفاعاً عن إحدى الكنائس بالقاهرة.

وحرص القمص أنطونيوس والقمص سرابيون والقمص توماس على توجيه الشكر للسفير المصري، ولأعضاء البعثة الدبلوماسية في لندن على حضورهم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وحضر القداس بجانب السفير المصري، القنصل العام علاء يوسف، وملحق الدفاع، وفريق عمل السفارة المصرية بلندن، ورؤساء المكاتب الفنية، إضافةً إلى رموز الجالية المصرية من المسلمين لتهنئة إخوانهم الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.