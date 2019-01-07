"التحرير الفلسطينية": أمريكا اختارت الدفع بالمنطقة إلى العنف والفوضى

رام الله (أ ش أ)

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على تصريحات رئيس المجلس القومي الأمريكي جون بولتون المؤيدة للاستيطان الإسرائيلية، قائلا "إن الإدراة الأمريكية اختارت الجانب الخطأ من التاريخ والقيم الإنسانية الحضارية وأن تدفع منطقة الشرق الأوسط إلى أتون العنف والفوضى والتطرف".

وأضاف عريقات - موجها حديثه إلى مولتون - أن "المسألة ليست إذا ما كنت مع إسرائيل أو مع فلسطين، لكن المسألة إذا ما كنت مع السلام أو ضده".

وتابع عريقات - في تصريح صحفي اليوم الإثنين - "لقد اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تكون ضد السلام وضد هؤلاء الذين يسعون لتحقيق السلام على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967".

وكان جون بولتون قد توجه - خلال زيارته إلى إسرائيل - إلى حائط البراق عند المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.