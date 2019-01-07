دبلوماسي كويتي: إعادة فتح السفارة في دمشق حق سيادي

الكويت - (د ب أ):

كشف مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون الوطن العربي، السفير فهد العوضي، عن أن بلاده قد تستضيف جولة جديدة من المحادثات اليمنية.

وقال العوضي، في لقاء مع صحيفة "الراي"، نشرته اليوم الاثنين: "كان للكويت دور في المحادثات اليمنية الأخيرة عبر نقل جماعة الحوثيين لمدينة بال السويسرية التي احتضنت المحادثات، وهناك جولة أخرى من المحادثات اليمنية قد تكون في الكويت إن شاء الله، ونتمنى أن تتكلل بالتوقيع على اتفاق لإنهاء هذه الأزمة".

وأشار إلى أن "تحديد موعد ذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن، وتنفيذهم لما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد".

وعما إذا كان هناك جديد في شأن إعادة فتح السفارة الكويتية في دمشق، قال :"إعادة فتح السفارة الكويتية في دمشق هو حق سيادي للدولة، وإغلاق السفارة كان بقرار عربي وحتى الآن لم يُتخذ قرار نهائي بهذا الشأن".

وحول تقييمه للانتقادات الموجهة لأداء الجامعة العربية، قال :"بكل صراحة إن كان هناك قصور أو أوجه إصلاح فالجميع يراه، وهناك مناقشات لموضوع إصلاح الجامعة ... وخلال المستقبل القريب ستتبلور رؤية معينة بهذا الشأن، حيث أن هناك نقاشا عميقا ودراسات تجري في الجامعة بهذا الشأن وتتقبله جميع الدول، ولكن ليس هناك استعجال في إصدار قرارات كون المطلوب ليس تخريب الجامعة وإعادة بنائها بل تطوير أدائها، وأنا متفائل بهذا العام الجديد كثيراً علما بأن أي قرار في هذا الأمر يحتاج موافقة جميع الأعضاء.