ألمانيا ترغب في حل مشترك لأزمة اللاجئين العالقين على سفينتين بالبحر المتوسط

برلين - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها لاتزال تعول على حل مشترك بالنسبة لوضع اللاجئين العالقين على متن سفينتي إنقاذ بالبحر المتوسط قبالة سواحل مالطا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة برلين إن المفوضية الأوروبية تسعى لإيجاد حل، ودعا للتوصل إلى "حل تضامني، أوروبي، دائم وألا يتم كل مرة إجراء مفاوضات جديدة مع كل سفينة جديدة تنقل لاجئين قبالة ميناء بالبحر المتوسط".

يشار إلى أن الوضع ازداد سوءا مطلع الأسبوع الجاري في السفينتين العالقتين بالبحر المتوسط التابعتين لمنظمتي الإغاثة الألمانيتين "سي-ووتش" و"سي أي".

وذكرت منظمة "سي أي" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين: "يتم تقنين مخزون مياه الشرب بالسفينة بشكل صارم حاليا".

وأضافت المنظمة أن الـ 17 لاجئا الذين تم إنقاذهم على متن سفينتها "بروفيسور ألبرشت بنك" ينامون منذ أكثر من أسبوع في وحدة إسعافات أولية، ويتشاركون جميعا في استخدام حمام واحد فقط، لافتة إلى أنه ليس هناك مراتب ولا ملابس أخرى.

وبحسب بيانات منظمة "سي-ووتش"، فإن الوضع حساس أيضا بالنسبة لإجمالي الـ 32 لاجئا الذين تم إنقاذهم على متن سفينتها.

يشار إلى أن كلتا السفينتين عالقتان حاليا أمام سواحل مالطا، إلا أنه ليس مسموحا لهما بالرسو هناك.

ولا تتراجع مالطا وإيطاليا حتى الآن عن موقفهما ولا تزالان ترفضان دخول السفينتين إلى موانئهما.

ومن جانبها، طالبت الحكومة في مالطا بشكل صريح توزيع أكثر من مئتي لاجئ على دول أوروبية أخرى مقابل فتح مينائها.