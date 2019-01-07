استقالة رئيس قسم الأخبار بشبكة "سي بي إس" الأمريكية

كتبت - إيمان محمود

أعلنت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، استقالة ديفيد رودز، رئيس قسم الأخبار داخل المحطة، وتعيين سوزان زيرنسكي، بدلاً منه اعتبارًا من شهر مارس القادم.

وتُعتبر سوزان زيرينسكي، البالغة من العُمر 46 عامًا، من قدامى العاملين في الشبكة الأمريكية، وهي أول امرأة تتولى إدارة قسم الأخبار داخل المحطة.

وأعلن جو إيانيللو، الرئيس التنفيذي المؤقت للشبكة أن رودز "قرر أن الوقت قد حان للانتقال إلى فرص جديدة"، بحسب ما نقلته قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال رودز في بيان: "العام الجديد هو وقت للتجديد وللأهداف الجديدة. العالم الذي نغطّيه يتغير والأحداث تتغير ... وهذا هو الوقت المناسب لي لإجراء تغيير أيضًا".

وأكدت الشبكة، أن رودز سيبقى ضمن صفوف العاملين بالشبكة ليُعين مستشارًا لها.

بدأت زيرنسكي حياتها المهنية، في أعقاب فضيحة "ووترجيت"، وأنتجت مجموعة من الأفلام الوثائقية، بحسب ما نقلته "سي إن بي سي".

ووصف إيانيللو رئيسة القسم الجديدة بأنها "زميلة محترمة وموثوق بها على نطاق واسع".

بدورها؛ قالت زيرنسكي في بيان لها: "لقد تشرفت بالعمل بشكل وثيق طوال حياتي المهنية مع صحفيين كبار في شبكة سي بي إس، قد يكون هذا دورًا جديدًا، ولكن المهمة هي نفسها: تقديم جودة، وصحافة العمق".

واعتبرت زيرنسكي أن الشبكة الأمريكية "لديها تراث لا يُصدق يمكن الاعتماد عليه، فاهتمام الجمهور اليوم بالأخبار والمعلومات مكثّف، وأخبار الشبكة في وضع فريد لتوسيع نطاق وصولها".

ويأتي خروج رودز، الذي أمضى 8 سنوات مع شبكة "سي بي إس"، بعد مغادرة بعض كبار الموظفين في الشركة خلال الفترة الماضية؛ ففي سبتمبر من العام الماضي؛ استقال الرئيس التنفيذي ليزلي مونفيس، وسط موجة من الادعاءات بالاعتداء الجنسي والمضايقات.

كما أوقفت "سي بي إس" تشارلي روز، المُذيع المُشارك في تقديم برنامجها الصباحي "60 دقيقة" في نوفمبر 2017، بعد أن اتُهم أيضًا من عدة نساء بمضايقتهن.