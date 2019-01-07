الأمن العام اللبناني: أكثر من 100 ألف نازح سوري عادوا طواعية لبلادهم

بيروت - أ ش أ

قال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إن أعداد النازحين السوريين الذين كانوا يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية وعادوا طواعية إلى سوريا تتجاوز 100 ألف نازح، وذلك منذ أن انطلقت في منتصف العام الماضي حملات العودة الطوعية لهم بمعرفة الأمن العام اللبناني.

وأضاف إبراهيم – في مقابلة مع مجلة "الأمن العام" في عددها الصادر عن شهر يناير الجاري – أن هناك حوالي مليون ونصف المليون سوري نازح داخل الأراضي اللبنانية، ويشكلون عبئا اقتصاديا واجتماعيا ضاغطا وكبيرا على لبنان.

وتابع أن التداعيات الأمنية للحرب السورية كانت كبيرة واتسمت بالخطورة على لبنان، وتمثلت في العملية الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، معتبرا أن ما تبقى من الحرب حاليا هو أزمة النزوح السوري وتداعياتها.

وأكد مدير الأمن العام اللبناني أن الإرهاب في حالة انحسار كبير، مشددا على أنه ليس هناك أمن كامل في أي مكان في العالم في هذا الوقت، ولكنه راض بنسبة 100% عن مستوى الأمن في لبنان، لافتا إلى أن الخلايا الإرهابية لم تعد بالفاعلية التي كانت عليها، وأنها تحت المراقبة والمتابعة الدائمة.

واستبعد إبراهيم اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان، قائلا: "نحن لا نريدها، ولكننا مستعدون لها، وإسرائيل تريدها، ولكنها غير مستعدة لها ولا قدرة لها على شنها"، مشيرا إلى أن الأنفاق التي تحدثت عنها إسرائيل قديمة وليست حديثة العهد، وأنه تم إبلاغ قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) بأن لبنان مستعد للتعامل مع تلك الأنفاق بطريقته "إذا زودتنا إسرائيل بإحداثياتها، ولكننا لم نتسلم شيئا إلى الآن".