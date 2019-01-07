لماذا أثارت ملكة جمال الجزائر 2019 الجدل؟

الجزائر- (بي بي سي):

ثار تتويج ملكة جمال الجزائر الأخيرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجت الشابة خديجة بن حمو بلقب ملكة جمال الجزائر لسنة 2019 بعد منافسة مع 16 فتاة.

وتعرضت الشابة، التي تنحدر من ولاية أدرار الواقعة في جنوب البلاد، إلى انتقادات سلبية طالت شكلها واعتبرها البعض غير "جديرة باللقب".

واحتدم الجدل عبر هاشتاج #ملكة_جمال_الجزائر، إذ انقسم المغردون إلى فريقين.

دعا أحدهما إلى إعادة تنظيم المسابقة مشككا في نتائجها، بينما استنكر الفريق الآخر الانتقادات التي طالت الشابة واعتبروها دليلا على نظرة المجتمع الدونية تجاه سكان الجنوب وذوي البشرة السمراء، وفق قولهم.

وكتبت الصحفية آنيا الأفندي: "بالنسبة لمسابقة ملكة جمال الجزائر التى فازت بها فتاة من الصحراء ... أنا شخصيا ضد هذا النوع من المسابقات. خديجة بن حمو فتاة جميلة لكنها ليست الأجمل في وطني ... المسابقة تفتقد للإحترافية ... ما وضع الفتاة المسكينة في حرج ".

وتساءلت مغردة أخرى :"#ملكة_جمال_الجزائر من الجنوب الكبير هل هي سياسة أم أنها جديرة باللقب ؟؟؟".

وعلقت المغردة فطومة قائلة: "مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من ملكة جمال الجزائر 2019 !!! ما هذا التخلف !!! .. هل لأنها سمراء؟ من الصحراء من ولاية أدرار !!! والله انها جميلة واختاروها للكريزما والثقافة والابتسامة هناك معايير للجمال ليس شرط لون البشرة ولون العيون والشعر".

وردت خديجة بن حمو على منتقديها، قائلة إن معايير اختيار ملكة جمال تتجاوز الشكل الخارجي.