أبو مازن يبعث رسالة شكر للسيسي أثناء مغادرته مصر

كتبت – إيمان محمود

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الاثنين، رسالة شكر لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، أثناء مغادرته الأجواء المصرية.

وفيما يلي نص الرسالة: "ونحن نغادر أجواء جمهورية مصر العربية نتقدم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكل الشكر والتقدير على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، إذ كان لنا شرف المشاركة مع سيادته في افتتاح صرحين عظيمين مسجد (الفتاح العليم)، وكاتدرائية (ميلاد السيد المسيح) في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف في رسالته التي نشرتها وكالة صفا الفلسطينية: "ننتهز هذه الفرصة لنعرب لفخامة الرئيس السيسي عن بالغ التقدير والاحترام على جهوده للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وللشعب المصري الشقيق، متمنين لهم مزيدًا من الازدهار والتطور."

وغادر أبو مازن، الاثنين، مطار القاهرة الدولي، عقب إنهاء زيارته للقاهرة، والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما جرت جلسة مباحثات بين الرئيسان، حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق المكثّف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة على صعيد توحيد الصف الفلسطينى، بما يسهم فى تحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى إنهاء الانقسام، وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه القضية الفلسطينية.