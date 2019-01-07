مطالب بفتح تحقيق بشأن زيارة وفود عراقية لإسرائيل العام الماضي

بغداد - (د ب أ):

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي اليوم الاثنين وزارة الخارجية العراقية إلى التحقيق فيما ورد بوسائل إعلام غربية وإسرائيلية بشان زيارة ثلاثة وفود عراقية لإسرائيل.

وطالب الكعبي ، في بيان صحفي اليوم "لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الأراضي المحتلة، وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة".

وأكد أن "قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر، و مسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت عن أن ثلاثة وفود عراقية زارت إسرائيل خلال العام الماضي.

وذكرت الوزارة، الليلة الماضية على حسابها باللغة العربية على موقع "تويتر"، أن آخر زيارة كانت قبل عدة أسابيع.

وضمت الوفود شخصيات سنية وشيعية لها تأثير بالعراق.

وزارت هذه الشخصيات متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى المحرقة، واجتمعت بأكاديميين ومسؤولين اسرائيليين، وفقا للوزارة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر سياسية القول إن "الهدف من هذه الزيارات هو إنشاء بنية تحتية مستقبلية لعلاقات بين البلدين".

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل.