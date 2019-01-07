مسؤول: الكويت قد تحتضن جولة جديدة من المباحثات اليمنية

القاهرة- (مصراوي):

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، فهد العوضي، إن بلاده قد تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين الفرقاء اليمنيين، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك.

وذكر العوضي في حوار نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، الاثنين، أن إن الكويت كان لها دور في تسهيل المحادثات اليمنية الأخيرة عبر نقل وفد جماعة الحوثي إلى مقر المفاوضات.

وأوشح المسؤول الكويتي أن "تحديد موعد ذلك يعتمد على تطورات الأمور في اليمن وتنفيذهم ما تم الاتفاق عليه في محادثات السويد".

واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية، لكنه لم يتطرق لإمكانية استضافة جولة جديدة من المفاوضات.

ووقع الجانبان، جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، على اتفاق في السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما.

والاتفاق، الذي يعد أول إنجاز مهم لجهود السلام خلال خمس سنوات، جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى تمهيد الطريق لهدنة أشمل ووضع إطار لمفاوضات سياسية