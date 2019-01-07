سفير مصر بباريس ينقل تهنئة السيسي لأقباط فرنسا

باريس - أ ش أ

نقل سفير مصر بباريس إيهاب بدوي، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر في فرنسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال مشاركته في مراسم احتفال الأقباط الأرثوذوكس بعيد الميلاد المجيد في كنيسة (السيدة العذراء مريم والملاك روفائيل) بمنطقة درافي بالضاحية الباريسية.

وقال السفير بدوي - في كلمته خلال الاحتفال مساء أمس وسط حضور لرموز الجالية المصرية بفرنسا - "خالص تهانئ وأعضاء البعثة المصرية في باريس بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح التي تبهجنا جميعا.. ويطيب لي أن أتقدم لكم بالتهنئة أيضا على افتتاح كاتدرائية (ميلاد المسيح) كدار جديدة وكبرى للعبادة في مصر وكأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط في رسالة سلام ومحبة للعالم، لتؤكد مصر مرة أخرى انتصار الخير والبناء والمحبة والسلام على الشر والخراب والتدمير".

وأشار إلى ما حملته رسالة السيد المسيح من محبة وسلام وتواضع لجميع الناس، وأنه كان نموذجا حيا لتلك المعاني السامية.. لافتا إلى أن تلك الرسالة الراقية يتوق إليها عالم اليوم، الذي انتشرت فيه الصراعات وتشرد فيه ملايين البشر وأزهقت فيه نفوس بريئة، ليحل السلام بدلا من الحروب، والمحبة بدلا من الكراهية، والتواضع بدلا من التكبر.

كما قام السفير إيهاب بدوي بزيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة (السيدة العذراء) بمنطقة شاتنى ماﻻبرى بالضاحية الباريسية، حيث حضر قداس عيد الميلاد.. فيما حضر الوزير مفوض هشام المقود نائب سفير مصر بفرنسا قداس عيد الميلاد بكنيسة (الملاك ومارجرجس) بضاحية فيلچويف الباريسية.