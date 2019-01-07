طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة

غزة - (أ ش أ):

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعًا للمقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الاثنين، في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن طائرة مروحية أطلقت أول صاروخ صوب موقع عسقلان التابع للمقاومة قبل أن تقوم الطائرات الحربية من طراز "إف 16" بإطلاق صاروخ صوب الموقع، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة به.

وقصفت طائرات الاحتلال مساء أمس مرصدين للمقاومة الفلسطينية في غزة وخان يونس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أن قذيفة هاون أطلقت من غزة وسقطت في منطقة مفتوحة بعد ساعات من سقوط بالون حارق في حقل زراعي في أحد مستوطنات غلاف غزة.​