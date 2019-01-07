بوتين يحضر قداس عيد الميلاد في سان بطرسبورج

القاهرة - (مصراوي):

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قداس عيد ميلاد المسيح في كاتدرائية "سباسو- بريؤوبراجينسكي" في سان بطرسبورج.

وانضم بوتين إلى المصلين في القداس بالكاتدرائية التي تم تعميده فيها، وفق وكالة "سبوتنيك"، وأهدى الكاتدرائية أيقونة بعنوان "رب العالمين".

كما زار الرئيس الرروسي قبل وصوله للقداس، مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث هنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا.

وكاتدرائية "سباسو- بريؤوبراجينسكي" تعتبر واحدة من أشهر المعالم الدينية في عاصمة روسيا الشمالية، سان بطرسبورج والتي يحرص الروس والسائحين من شتى أنحاء العالم على زيارتها ويوجد بداخلها واحدة من أشهر الأيقونات للسيدة العذراء.