المستشار النمساوي يؤكد تراجع الهجرة إلى أوروبا بنسبة 95%
01:35 ص الإثنين 07 يناير 2019
فيينا (أ ش أ)
قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، إن الهجرة إلى أوروبا تراجعت بنسبة 95% مقارنة بعام 2015 الذي شهد أوسع موجة هجرة ولجوء إلى أوروبا.
وقال كورتس، في تصريح مساء الأحد، إنه سعيد لأن أوروبا كانت قادرة على بدء تحول في سياسة الهجرة ، وتم تصحيح الأخطاء التى وقعت في عام 2015 .
وأضاف أن هناك حاليا تركيزا على مراقبة وتأمين الحدود الخارجية للقارة الأوروبية.
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