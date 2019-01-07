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المستشار النمساوي يؤكد تراجع الهجرة إلى أوروبا بنسبة 95%

01:35 ص الإثنين 07 يناير 2019
المستشار النمساوي يؤكد تراجع الهجرة إلى أوروبا بنسبة 95%

سيباستيان كورتس

فيينا (أ ش أ)

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، إن الهجرة إلى أوروبا تراجعت بنسبة 95% مقارنة بعام 2015 الذي شهد أوسع موجة هجرة ولجوء إلى أوروبا.

وقال كورتس، في تصريح مساء الأحد، إنه سعيد لأن أوروبا كانت قادرة على بدء تحول في سياسة الهجرة ، وتم تصحيح الأخطاء التى وقعت في عام 2015 . 

وأضاف أن هناك حاليا تركيزا على مراقبة وتأمين الحدود الخارجية للقارة الأوروبية.

 

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