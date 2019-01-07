السعودية: لغم حوثي جرفته السيول يقتل طفلا في جازان

القاهرة - مصراوي

كشفت السلطات السعودية، الأحد، عن تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي تابع للحوثيين، بمدينة جازان جنوبي المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان، محمد بن حسن آل صمغان، أكد أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة السابعة من مساء الجمعة، بلاغاً عن تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي.

وأضاف أن اللغم كان "من الألغام التي تزرعها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالداخل اليمني، جرفته السيول المنقولة إلى داخل حدود المملكة العربية السعودية".

وخلال مرور الأسرة السعودية بمركبتهم انفجر اللغم ما أسفر عن مقتل طفل عمره 10 سنوات، وإصابة خطيرة لطفلين آخرين بجانب تعرض امرأة (29 عامًا) للإصابة أيضًا.

أكدت السلطات أيضًا أن المصابين جميعهم سعوديون، وتم نقلهم إلى المستشفى كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة.

وبدأت التحالف العربي بقيادة السعودية حملة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن بهدف إعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

استهدف الحوثيون خلال السنوات الثلاث الماضية مدن الجنوب السعودية بالصواريخ الباليستية، بجانب استهداف العاصمة الرياض، وكانت قوات الدفاع المدني السعودي تتصدى لأغلب الهجمات.