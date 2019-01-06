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الخارجية تهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

10:09 م الأحد 06 يناير 2019
الخارجية تهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وزارة الخارجية

القاهرة (أ ش أ)

أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تهنئته للأخوة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتب المتحدث في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد "نستقبل عيد الميلاد المجيد بكل محبة وسعادة؛ محبة مُقدّر لها الاستمرار والدوام عبر كل العصور، وسعادة لن تتمكن أي أيادٍ مُخرِبة من إفسادها.. كل التهاني القلبية والتمنيات الطيبة لأخوة الوطن".

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية عيد الميلاد المجيد تويتر الاقباط
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