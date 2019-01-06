زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال غربي إندونيسيا

جاكرتا (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر للزلازل، إقليم مالوكو الشمالية الواقع شمال غربي إندونيسيا مساء اليوم الأحد "صباح الإثنين بتوقيت غربي إندونيسيا" وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية والبحوث المناخية و الجيوفيزيقية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع مساء اليوم الأحد (صباح الإثنين بتوقيت غربي إندونيسيا)، بحسب موقع ديتيك دوت كوم الإلكتروني الإخباري الإندونيسي.

وتابعت أن مركز الزلزال كان تحت سطح البحر وعلى مسافة 146كيلومترا شمال غربي ضاحية ويست هالماهيرا بمالوكو الشمالية.

ولم تصدر الهيئة أي تحذير بوقوع موجات مد عاتية (تسونامي).