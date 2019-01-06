اعتقال أمريكيين ينتميان لتنظيم داعش في سوريا

القاهرة - مصراوي:

اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، عناصر من تنظيم داعش، بينهم أمريكيان، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ونقلت "فوكس نيوز" عن شون روبرستون الناطق الرسمي باسم البنتاجون، أن "السلطات لديها تقارير موثوقة المصدر عن مواطنين أمريكيين تم احتجازهما، ويعتقد أنهما يقاتلان لصالح داعش، لكن المعلومات حيال ذلك لا تزال غير مؤكدة وهي في طور التحقيق".

وحدد روبرستون هوية المقبوض عليهم، وهم "وارن كريستوفر كلارك" والملقب بأبو محمد العامري، من مدينة هيوستن الأمريكية، وكان قدم طلبًا أعلن من خلاله رغبته الانضمام لصفوف داعش بحسب تقرير لشبكة "إن بي سي" في فبراير الماضي، والثاني "زيد عبدالحميد" الملقب بأبو زيد العامري، وهو أمريكي لكنه لم يحدد مكان إقامته.

ووفق الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، فإن الثلاثة الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، هم: أيرلندي وباكستانيان، لافتًا إلى أن "العملية التي أدت لضبط تلك المجموعة، جاءت كجزء من عملية عاصفة الجزيرة، المكلفة بتحرير باقي الأراضي السورية، التي ما زالت تحت سيطرة داعش".

وأوضح أن "داعش محاصر في منطقة محدودة من الدولة، بعد أن كان يسيطر على مناطق واسعة، حيث تعرض لقتال عنيف أدى لوقوع العديد من القتلى في صفوفه"، مبينًا أن التنظيم وعلى وقع خسائره، خطط لشن هجمات ضد المدنيين الذي حاولوا الهروب من مناطق الحرب.