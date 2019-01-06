الاحتلال يقصف موقعين في قطاع غزة

القاهرة - مصراوي

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، موقعين شرقي قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقل مراسل الوكالة أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على موقع بين منطقتي الفخاري وخزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره بالكامل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما استهدفت طائرة "أباتشي" بصاروخ موقعا ثان شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره، وإثارة حالة من الخوف في صفوف الأطفال القاطنين قرب المكان المستهدف.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال هاجم موقعين لحماس في غزة، ردًا على إطلاق بالونات نحو المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع في وقت سابق اليوم.