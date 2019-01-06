تفاصيل الطلاق برسالة نصية عبر الهاتف في السعودية

كتبت- رنا أسامة:

طبّقت المحاكم السعودية لائحة جديدة تتعلّق بأحكام الطلاق في المملكة، اعتبارًا من اليوم الأحد، تتمثّل في إخطار النساء بطلاقهن رسميًا عن طريق "رسالة نصية قصيرة" عبر الهاتف المحمول، فيما اعتُبِر "إنجازًا جديدًا" يُضاف إلى الامتيازات التي مُنحِت للسعوديات في الآونة الأخيرة.

بموجب النظام الجديد الذي أثار بعض الجدل في المملكة، سيُصبح لِزامًا إخطار النساء -برسالة نصيّة قصيرة "إس إم إس"- حال أصدرت أي محكمة قرار طلاق خاص بأزواجهن، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدًا لما يُعرف بـ"الطلاق السري" الذي يقرر خلاله الرجال إنهاء الزواج دون إبلاغ زوجاتهن.

وكان عدد من المحاكم السعودية سجّل إشكاليات كثيرة في عدم إخطار الزوجة بطلاقها، من بينها سعودية رفعت دعوى ضد زوجها الذي طلّقها سرًا ولم يُبلغها بالطلاق، وظل يُعاشرها فيما اعتبرته "تصرفًا مُحرّمًا".

"تلميح لا تصريح"

لكن أكّدت مصادر قضائية سعودية لصحيفة "عكاظ" المحليّة أن الرسائل النصية القصيرة التي ستُرسلها المحاكم السعودية إلى الهواتف المحمولة للزوجات لإحاطتهن علمًا بطلاقهن "لن تُشير صراحة إلى لفظ (تم الطلاق) وإنما تُلمّح فقط"، تخفيفًا من وقع الأمر على الزوجات.

وتنص رسائل الطلاق، التي قالت "عكاظ" إنها حصلت على مضمونها، على عبارة: "صاحبة الهوية رقم.. نُحيطكم بأنه صدر الإخطار رقم.. وتاريخ.. من

(المحكمة) و(الدائرة)، وبإمكانكم مراجعة المحكمة لاستلام الإخطار".

ونقلت "عُكاظ" عن المحامية السعودية نسرين الغامدي، قولها إن "اللائحة الجديدة تضمن حصول النساء على حقوقهن في النفقة عند الطلاق، وعدم إساءة استخدام أي توكيلات رُبما تعطيها الزوجة لزوجها قبل الطلاق".

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصيّة قصيرة عبر هاتفها المحمول. ويُمكن للسعوديات الاطلاع على إخطارات طلاقهن وتفاصيلها من خلال البوابة الالكترونية لوزارة العدل "ناجز".

"للزوجات الجُدد فقط"

وبخلاف حالات الطلاق، ستصل السعوديات المتزوجات حديثًا رسائل نصية صريحة توضح تسجيل عقد الزواج، تنص على ما يلي:"سعدنا بتقديم خدمة تسجيل عقد الزواج بصفتك زوجة لصاحب الهوية رقم..، نود منكم تقييم مستوى الخدمة على الرابط المرفق، نقدر لكم مشاركتكم".

وذكرت المصادر القضائية لـ"عُكاظ" أن رسائل توثيق عقد الزواج ستصل للزوجات الجُدد فقط، باعتبارهن صاحبات الشأن، ولن تصل للزوجات الأُخريات اللاتي لن يتمكن من معرفة أي عقود زواج أخرى لأزواجهن سواء عادية أو مسيار.

وأوضحت وزارة العدل السعودية أن مراجعة النساء لاستلام صورة الإخطار -بالزواج أو الطلاق- ستتم عن طريق القسم النسائي بالمحكمة أو من قِبل مكتب رئيس المحكمة السعودية، وفق عُكاظ.