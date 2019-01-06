سلطان ماليزيا يتنحى عن العرش قبل انتهاء ولايته بخمسة أعوام

القاهرة - مصراوي:

تنحى السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا عن العرش اليوم الأحد، ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

وقال القصر في بيان، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية، إن هذا القرار يسري بشكل فوري، ولكن لم يتم تقديم أي سبب للتنحي ولم يرد مسؤولون بالقصر على طلبات للحصول على تعليق.

وهناك تسع أسر ملكية لماليزيا تتناوب الجلوس على العرش. واختيار السلطان القادم يقرره تصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع الأسر الملكية التسع.

وقال بيان القصر إن السلطان يشعر بامتنان للفرصة التي منحه إياها مجلس الحكام ووجه الشكر لرئيس الوزراء والحكومة.

وأضاف البيان: "عمل جلالته على الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بصفته رأس الدولة، وكان ركيزة للاستقرار ومصدرا للعدالة وقلب الوحدة... للشعب".

ويأتي تنحيه بعد أسبوع من استئنافه لمهامه بعد أن حصل على اجازة مرضية لمدة شهرين.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر صورًا من المزعم أنها للملك وهو يتزوج في روسيا. ولم يرد القصر على طلبات بالتعليق على الصور أو التقارير عن الزواج.