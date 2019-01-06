ترامب يهنئ المصريين بافتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته بافتتاح مصر لأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب عبر تويتر: "سعيد لأرى أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب، يقوم الرئيس (عبد الفتاح) السيسي بنقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى قاعة فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ينطلق منها لافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، في إطار الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويفتتح الرئيس المسجد والكنيسة، مساء اليوم الأحد، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات العامة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

ويقع مسجد الفتاح العليم، على الطريق الدائري الأوسط الجديد، ويتكون من دور أرضي، ويضم صحن المسجد بمساحة 6325 مترًا، وبه 5 مداخل رئيسية، منها 2 للسيدات و3 للرجال.

وجرى الاعتماد في تصميم المسجد على الطابع الفاطمي، والقبة الرئيسية للمسجد يصل ارتفاعها لـ45 مترًا وقطرها 33 مترًا، وتعد من أكبر القباب في مصر.

وتسع مساحة المسجد لـ6500 مصلٍ و1200 سيدة، كما أن الساحة التي أمام المسجد تستوعب 7 آلاف مصلٍ، فيما يستوعب بدروم المسجد أكثر من 1500 مصلٍ، ليصل استيعاب المسجد بالكامل إلى 17 ألف مصلي.

وبالنسبة للكاتدرائية فتعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.

وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.