تطوّر جديد للاحتجاجات.. "السُترات الصفراء" للنساء فقط في باريس

باريس (أ ف ب):

تجمعت مئات النساء من "السترات الصفراء"، الأحد، في ساحة الباستيل وسط باريس، في تطور جديد لتقديم صورة غير مسبوقة للحركة، وذلك غداة الاحتجاجات التي تميزت بأعمال عنف جديدة.

وغنت النساء، اللواتي تجمعن على مدخل أوبرا الباستيل، النشيد الوطني الفرنسي، وهن يحملن بالونات صفراء. وبعد ذلك، قمن بتطويق الساحة ما عرقل حركة السير قبل أن يتوجهن إلى ساحة الجمهورية.

وقالت كارين (42 عاما) وهي ممرضة أتت من مرسيليا لوكالة فرانس برس "نسعى لأن يكون لدينا قناة أخرى للتواصل غير العنف من خلال تنظيم أول تظاهرة للنساء، لأن كل ما يُنشر في وسائل الإعلام عن الحركة هو أعمال العنف وننسى جوهر المشكلة".

وأضافت هذه السيدة وهي إحدى مؤسسات مجموعة "نساء السترات الصفراء" على موقع فيسبوك "إن هذا الحدث ليس نسويا ولكنه يهدف إلى إعطاء صورة غير مسبوقة للحركة".

وتظاهر حوالى 50 ألف شخص السبت في جميع أنحاء فرنسا في يوم التعبئة الثامن لحركة "السترات الصفراء" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي شابتها احيانا اعمال عنف.

وانطلقت حركة "السترات الصفراء" في السابع عشر من نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.

ولم يأبه هؤلاء للتنازلات التي قدمها الرئيس ايمانويل ماكرون عبر إلغاء زيادة على اسعار الوقود واتخاذ اجراءات لتحسين القدرة الشرائية بلغت كلفتها على الخزينة عشرة مليارات يورو، اضافة الى إعلان بدء نقاش وطني في منتصف يناير.