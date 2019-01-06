الرئيس الفلسطيني يستقبل أبو الغيط ويطلعه على آخر التطورات

القاهرة – (مصراوي):

استقبل الرئيس الفلسطين محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأحد، في مقر إقامته بقصر الضيافة في العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، أبو الغيط على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى خطورة قيام دول بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتصعيد والإجراءات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

من جانبه؛ أكد أبو الغيط في تصريح لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا" عقب اللقاء، أن اللقاء تضمن تفاصيل القضية الفلسطينية وكيفية الدفاع عنها وتحريكها وتحقيق النجاحات المستمرة فيها.

وقال أبو الغيط، تحدثنا أيضًا بشأن البرازيل وكيف سيكون رد الفعل العربي إذا ما اتخذت خطوة نقل سفارتها الى القدس، مؤكدا أنه أوصى بضرورة تغيير المنحى الاقتصادي والاستثماري والتجاري والعلاقة العربية مع البرازيل إذا اتخذت تلك الخطوة، وكذلك الهندوراس.

وأضاف أن اللقاء تطرق ايضا الى ضرورة التنسيق والعمل في الامم المتحدة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة، وأشار إلى أنه عبر للرئيس عباس عن تهانيه بترؤس فلسطين مجموعة 77 +الصين، الذي يعتبر نجاحًا فلسطينيًا، مؤكدًا أن فلسطين ستقود المجموعة قيادة مثلى خلال العام الجاري.

وحضر اللقاء: قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك.

ومن الجامعة العربية، الأمين العام المساعد- رئيس مكتب الأمين العام، السفير حسام زكي، والمستشار جمال رشدي.