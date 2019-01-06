مسؤول أفغاني: مقتل 25 شخصا على الأقل في انهيار نفق بمنجم ذهب

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤول أفغاني أن 25 شخصا على الأقل قُتلوا في انهيار نفق بمنجم ذهب في إقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان.

وقال عضو المجلس الإقليمي، عبد الله ناجي نزاري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عددا آخر أصيب في الحادث صباح اليوم الأحد بمنطقة كوهيستان.

وكان حوالي 50 عاملا- من بينهم هؤلاء الذين لقوا حتفهم- قد حوصروا في المنجم.

وأكد متحدث باسم حاكم إقليم باداخشان وقوع الحادث، لكنه لم يعط أي تقدير عن عدد الضحايا.