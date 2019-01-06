السودان: اعتقال عدد من أساتذة جامعة الخرطوم

القاهرة - (مصراوي):

السلطات الأمنية بالسودان العشرات من أساتذة جامعة الخرطوم داخل دارهم نادي الأساتذة بشارع الجامعة منعا لخروجهم للشارع لتنفيذ وقفتهم الاحتجاجية على الاوضاع القائمة بالبلاد.

واعتقلت السلطات الأمنية -حسب شهود عيان- د.محمد يوسف احمد المصطفى عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، بروفيسور محمد الأمين صديق (قسم علم النبات) د. محمد عبدالله (العلوم الرياضية)، محمد يونس (كلية الآداب) وممدوح محمد الحسن (مطلوبات الجامعة) وليد عوض الجيد ود.عمر الحبر يوسف، بروفيسور منتصر الطيب (معهد الأمراض المستوطنة، د.سارة عمر (علوم)، هيام صالح (علوم)، ندى البشرى (علوم)، منال صيام.