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    القنصلية السعودية في تايلاند تحتجز جواز سفر فتاة تخلّت عن الإسلام

    12:44 م الأحد 06 يناير 2019
    القنصلية السعودية في تايلاند تحتجز جواز سفر فتاة تخلّت عن الإسلام

    القنصلية السعودية باسطنول

    (بي بي سي):

    قالت شابة سعودية كانت تحاول الهرب إلى استراليا من عائلتها في السعودية إن جواز سفرها احتجز من قبل مسؤول في القنصلية السعودية في تايلاند، الأمر الذي تركها عالقة في المطار الدولي الرئيسي في بانكوك.

    وقالت الشابة إنها تخلت عن دينها الإسلامي وتعتقد أن عائلتها ستقتلها إذا ما أعيدت إلى بلادها.

    وقبل عامين حاولت امرأة سعودية أخرى اللجوء إلى استراليا ولكن تم اعتراضها في الفلبين وأعيدت إلى السعودية ويعتقد أنها لاتزال قيد الاحتجاز.

    هذا المحتوى من

    BBC
    القنصلية السعودية تايلاند المطار الدولي بانكوك

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