الحوثيون: نفذنا مخرجات السويد والطرف الآخر يتهرب من التزاماته

صنعاء - (د ب أ):

أكد هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، اليوم الأحد، التزام الجانب الحوثي بتنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة الشهر الماضي.

واتهم شرف حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، بالتهرب من التزاماتها وتسخير وسائل إعلامها ووسائل إعلام دول التحالف الداعمة لها لنشر أخبار كاذبة عكس حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن شرف القول، اليوم بصنعاء، خلال لقائه بالمبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن جريفيث إن "تحالف العدوان والموالين له يحاولون إفشال مخرجات مشاورات السويد والالتفاف عليها، ولا يسمحون بدخول المساعدات الإنسانية والتجارية والمشتقات النفطية ويخلقون العوائق".

وتحدث شرف عن معاناة الكثير من المواطنين من جراء استمرار الإغلاق غير المبرر لمطار صنعاء الدولي.

وطالب شرف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على حكومة هادي للتعامل الإيجابي مع إجراءات بناء الثقة لمشاورات السلام.

كان جريفيث وصل أمس إلى صنعاء، في إطار مشاوراته مع أطراف الصراع لحل أزمة البلاد التي تعاني من صراع مسلح منذ أكثر من أربع سنوات.

ويواصل طرفا الصراع في اليمن تبادل الاتهامات بخرق التوافقات التي تم التوصل إليها خلال مشاورات السويد في ديسمبر الماضي.