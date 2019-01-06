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    الطوائف المسيحية الشرقية بفلسطين تبدأ احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم

    12:41 م الأحد 06 يناير 2019
    الطوائف المسيحية الشرقية بفلسطين تبدأ احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم

    الطوائف المسيحية الشرقية في فلسطين

    رام الله - أ ش أ

    بدأت الطوائف المسيحية الشرقية في فلسطين، التي تسير حسب التقويم الشرقي، اليوم الأحد، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

    والطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين هي: "الروم الأرثوذكس، والسريان، والأقباط والأحباش والأرثوذكس".

    وبدأت الفرق الكشفية - منذ ساعات الصباح - تجوب شوارع المدينة، وسط حشود من المحتفلين والسياح الذين جاؤوا إلى المدينة للمشاركة في الاحتفالات.

    ووصل إلى ساحة المهد المعتمد البطريركي للسريان الأرثوذكس في الديار المقدسة والأردن المطران مار ديونوسيوس عيسى كربوز، الذي سيشارك في قداس منتصف الليل.

    وسيتواصل توافد المواكب - تباعا - فبعد استقبال موكب السريان، يصل موكب الأقباط ثم موكب بطريرك الروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث، وتختتم بموكب الأحباش عصرا.

     

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    الطوائف المسيحية الشرقية بيت لحم فلسطين عيد الميلاد المجيد مدينة بيت لحم

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