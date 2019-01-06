السعودية تبدأ غدا منع الأجانب من العمل في 5 أنشطة بسوق العمل

الرياض - (د ب أ):

أكدت السلطات السعودية اليوم الأحد أنها ستبدأ غدا منع الأجانب من العمل في خمسة أنشطة جديدة في المملكة يعمل بها حوالي عشرة ملايين شخص معظمهم من دول شرق آسيا ليحل محلهم عمالة سعودية، وذلك بهدف تخفيض عدد العاطلين عن العمل والذي تبلغ نسبته حوالي 12% .

وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، اليوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بأن "بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين, وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص".

وأوضح البيان أن عملية التوطين، أي إحلال عمالة سعودية محل العمالة الأجنبية، يأتي في محاولة لخفض معدلات البطالة وإصلاح سوق العمل.

وأظهرت بيانات رسمية إنهاء خدمة 36ر1 مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص السعودي منذ مطلع 2017 وحتى نهاية سبتمبر من عام 2018 ، في ظل التوجهات المتعلقة بتوطين عدد من قطاعات العمل.