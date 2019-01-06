إخطار النساء في السعودية بالطلاق عن طريق رسالة نصية على الهاتف

في العام الماضي ألغي حظر دام عقودا على منع المرأة

السعودية - بي بي سي:

يبدأ العمل في السعودية اليوم بنظام لائحة جديدة للطلاق أقرتها السلطات لإخطار النساء السعوديات بطلاقهن رسميا عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول.

وسيصبح لزاما على المحاكم إخطار النساء بطلاقهن.

وقالت محاميات إن الإجراء الجديد سيضع حدا لما يعرف بالطلاق السري، عندما يقرر الرجال إنهاء الزواج دون إخطار زوجاتهن.

وسيضمن الإجراء معرفة النساء بحالتهن الاجتماعية ويحمي حقوقهن مثل النفقة.

وفي العام الماضي ألغي حظر دام عقودا على منع المرأة في السعودية من قيادة السيارة ولكن السعوديات ما زلن يخضعن لقوامة الرجال.

وقالت المحامية السعودية نسرين الغامدي لشبكة بلومبرج الأمريكية "تضمن الاجراءات الجديدة حصول النساء على حقوقهن في النفقة عندما يطلقن. كما يضمن الاجراء عدم استغلال أي توكيل قد تكون المرأة قد أعطته لزوجها".

وقالت المحامية سامية الهندي لصحيفة عكاظ إن الكثير من النساء قد لجأن إلى المحاكم بعد أن طُلقن دون علمهن.

ويأتي الإجراء الجديد ضمن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي دعا لها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مثل السماح للنساء بحضور مباريات كرة القدم والعمل في وظائف كانت حكرا على الرجال.

وما زالت السعوديات لا يمكنهن القيام بالكثير من الأشياء دون إذن ولي الأمر الرجل، من بينها العمل أو التقدم بطلب للحصول على جواز للسفر، أو السفر للخارج أو الزواج أو فتح حساب مصرفي أو بدء نشاط تجاري أو إجراء جراحة أو الخروج من السجن.