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    مناورات بحرية إيرانية روسية قريبا في بحر قزوين

    11:27 ص الأحد 06 يناير 2019
    مناورات بحرية إيرانية روسية قريبا في بحر قزوين

    أرشيفية

    طهران - (د ب أ):

    أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي عن إجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا قريبا في بحر قزوين.

    ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد عن خانزادي القول إن "المناورات المشتركة الإيرانية الروسية التي ستجري قريبا تتضمن التدريب على عمليات الإغاثة والإنقاذ التكتيكية ومواجهة القراصنة".

    ولفت خانزادي إلى تنامي العلاقات بين القوة البحرية في الجانبين، وقال إن "التعاون بين سلاحي البحر الإيراني والروسي، والقوات البحرية لدول بحر قزوين بشكل عام، تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية".

    وأضاف :"بحر قزوين بحيرة مغلقة وتوفير الأمن لها يقع على عاتق جميع دولها ... ودول بحر قزوين لن تسمح بتواجد أي قوة أجنبية في مياهه".

    وشدد على أن من شأن المناورات المشتركة أن "تعزز مستوى التعاون البحري في جميع مستوياته".

    مناورات بحرية بحر قزوين الجيش الإيراني روسيا

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