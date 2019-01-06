اليمن : إصابة 9 مدنيين في قصف لميليشيا الحوثي بالحديدة

عدن- أ ش أ:

أصيب خمسة مدنيين بينهم طفلتان ودمرت 3 منازل إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي على قرية بمديرية حيس في محافظة الحديدة اليمنية ، كما أصيب أربعة آخرون في قصف صاروخي لمسجد وسط مدينة الحديدة .

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد عن مصدر محلي قوله "إن ميليشيات الحوثي أطلقت عشرات القذائف المدفعية على قرية بيت المغاري شمال غرب مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، ما تسبب في إحراق وتدمير 3 منازل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان ونفوق عشرات المواشي".

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات أجبرت عشرات الأسر على النزوح القسري من القرية نحو قلب مدينة حيس، مؤكدا قيام الميليشيات بنسف معظم منازل القرية وتحويلها إلى دمار.

وفي السياق ذاته، قصفت ميليشيات الحوثي مسجد الأنصار في حي الدهمية وسط مدينة الحديدة بصاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح.

وقالت القناة إن ميليشيات الحوثي تحاول إفشال اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وذلك بخرق الهدنة ومنع الممرات الإنسانية، إضافة إلى رفض خطة إعادة الانتشار الأمني التي يشرف عليها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.