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    استقالة كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية بعد أسابيع من رحيل ماتيس

    05:26 ص الأحد 06 يناير 2019
    استقالة كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية بعد أسابيع من رحيل ماتيس

    وزارة الدفاع الأمريكية

    واشنطن- (د ب أ):

    ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت أن كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) استقال من منصبه بعد أسابيع من استقالة جيم ماتيس من منصبه كوزير للدفاع.

    وقال كيفن سويني، الذي شغل هذا المنصب منذ يناير 2017: "بعد عامين في البنتاجون، قررت أن الوقت قد حان للعودة إلى القطاع الخاص".

    وأضاف "لقد كان شرفا لي الخدمة مرة أخرى إلى جانب رجال ونساء وزارة الدفاع".

    وتأتي استقالة سويني بعد استقالة ماتيس، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في 20 ديسمبر الماضي بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سحب القوات الأمريكية من سورية.

    وكان ماتيس، الذي خدم ما يقرب من عامين كرئيس للبنتاجون، قد خطط أصلا للاستقالة في فبراير المقبل، لكن ترامب اختار استبداله في وقت أقرب بعد أن كتب الجنرال المتقاعد خطاب استقالة لاذع حول خلافاته مع الرئيس الأمريكي.

    وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الولايات المتحدة جيمس ماتيس كيفن سويني
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