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    توقعات بعقد محادثات بين ترامب ونائب الرئيس الصيني خلال منتدى دافوس

    12:18 ص الأحد 06 يناير 2019
    توقعات بعقد محادثات بين ترامب ونائب الرئيس الصيني خلال منتدى دافوس

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (د ب أ)

    ذكر تقرير إخباري أنه من المحتمل أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع نائب الرئيس الصينى وانج شي شان، في منتدى دافوس العالمي أواخر الشهر الجاري.

    جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" عن مصدر مطلع.

    من المتوقع ان يقود وانج وفد الصين في المنتدى السنوي بمدينة دافوس السويسرية، حسب وكالة أنباء بلومبرج السبت.

    وذكرت الصحيفة الصينية أن المحادثات مع ترامب ستجري على هامش المنتدى.

    ولم يصدر على الفور أى تعليق من جانب البيت الأبيض فى هذا الشأن .

    ترامب الرئيس الصيني وانج شي شان منتدى دافوس العالمي
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