  • عاجل:انفجار مدينة نصر|.. مصدر: العبوة كانت مخفاة داخل حقيبة بسطح عقار بعزبة الهجانة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    نائب الرئيس الأمريكي يفشل في إنهاء إغلاق الحكومة

    12:02 ص الأحد 06 يناير 2019
    نائب الرئيس الأمريكي يفشل في إنهاء إغلاق الحكومة

    مايك بنس

    واشنطن (أ ش أ)

    فشل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، ومسؤولون بارزون في البيت الأبيض ومساعدون بالكونجرس، السبت، التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الحكومة وإعادة تشغيلها بعد اجتماع استمر 3 ساعات.

    وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن التوقعات كانت منخفضة للاجتماع الذي جرى في البيت الأبيض برئاسة بنس دون حضور أي من نواب الكونجرس، موضحةً أنه بحسب اثنين من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تذكر أسمائهما، أن ذلك يعود إلى عدم توجيه ترامب لبنس بطرح أرقام جديدة بشأن ميزانية الحكومة أو تمويل الجدار الحدودي، الذي أدى الخلاف عليه إلى إغلاق الحكومة جزئيا.

    وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتحدث بنس مع بعض نواب الكونجرس عبر الهاتف.

     

    هذا المحتوى من

    مايك بنس الرئيس الأمريكي إغلاق الحكومة البيت الأبيض الكونجرس الامريكي

    الخبر التالى:

    توقعات بعقد محادثات بين ترامب ونائب الرئيس الصيني خلال منتدى دافوس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان