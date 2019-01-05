البشير: من يريد الحكم يجهز نفسه لانتخابات 2020

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء السبت، إن من يريد الحكم عليه أن يجهز نفسه لانتخابات 2020، في إشارة لمطالبة المعارضة بتنحيه عن السلطة.

وأضاف البشير في مقابلة تلفزيونية، "أتينا للحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية"، وفقًا لموقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وتشهد مناطق متعددة من البلاد، احتجاجات شعبية مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وصلت حد المطالبة بتغيير النهج وإسقاط النظام.

وعيَّن الرئيس السوداني، السبت، وزيرًا جديدًا للصحة، خلفًا لقيادي بجماعة "أنصار السُّنة"، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن البشير أصدر مرسومًا جمهوريًا بتعيين الخير النور المبارك، وزيرًا للصحة، خلفًا لمحمد المصطفى أبوزيد، القيادي في جماعة "أنصار السُّنة"، والذي أُعفي من منصبه مؤخرًا.